Tegola Milan, si ferma Saelemaekers: la diagnosi ufficiale

Alexis Saelemaekers si è infortunato oggi in allenamento. L’esterno del Milan, come comunicato dal club, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra.

Stop Saelemaekers, arriva la diagnosi del Milan

La sosta porta un infortunio in casa Milan, ma non per un calciatore impegnato in Nazionale. Lo stop è invece arrivato a Milanello e a subirne i danni è Alexis Saelemaekers. Il belga ha subito un infortunio alla caviglia nell’allenamento di oggi, che ha dovuto abbandonare anzitempo. Il club si è subito mosso per capire l’entità dello stop e ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il calciatore.

Gli esami hanno rivelato un trauma distorsivo alla caviglia destra ma, fortunatamente, hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà quindi valutato giorno per giorno, al fine di decidere riguardo al suo impiego nella prossima gara contro il Sassuolo. Si tratta, comunque, di una tegola non da poco per Amorim, che proprio grazie al belga sembrava aver trovato finalmente la configurazione ideale per la sua trequarti.