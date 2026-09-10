Udol al Milan: la mossa invernale per blindare la fascia sinistra!

Matthieu Udol entra nel mirino del Milan per gennaio 2027. Il terzino sinistro del Lens, classe 1996, rappresenta il profilo che Rúben Amorim intende aggiungere alle proprie rotazioni difensive sulla corsia mancina.

Udol e il tentativo estivo: il Lens ha detto no

La dirigenza rossonera ha già sondato il terreno nelle scorse settimane. Aston Villa e Sunderland si erano mossi con la stessa determinazione, cercando di strappare il difensore francese al RC Lens. Il club transalpino, però, ha alzato un muro invalicabile: nessuna offerta ha trovato spazio nelle considerazioni della proprietà, determinata a mantenere una pedina fondamentale del proprio assetto tattico in Champions League.

Udol è arrivato al Lens dal Metz nel luglio 2025 con un contratto lungo fino a giugno 2028. La sua valutazione di mercato si ferma a circa 8 milioni di euro, cifra che non rappresenta un ostacolo economico per il bilancio milanista. La vera difficoltà risiede nella resistenza del Lens, non nella capacità finanziaria del Milan di affondare il colpo.

La strategia invernale: prestito con riscatto condizionato

A gennaio il Milan tornerà alla carica con una formula diversa. Gli uomini di mercato rossoneri stanno valutando un prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Una soluzione che consentirebbe al Lens di mantenere il controllo del giocatore pur concedendogli la vetrina della Serie A, senza rinunciare a una futura rivalutazione economica.

Amorim ha espresso chiaramente la necessità di ampliare le rotazioni esterne nel suo 3-4-2-1. L’attuale rosa rossonera possiede giovani di talento, ma manca di figure con esperienza internazionale consolidata.

Udol offre esattamente questo: trent’anni di carriera costruita fra le coppe europee, solidità difensiva e temperamento agonistico. La caccia al laterale mancino è ufficialmente aperta e il giocatore francese rappresenta l’opzione concreta per dare stabilità al progetto tattico del Diavolo.