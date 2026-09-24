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Van Bommel si candida: “Mi piacerebbe allenare il Milan”

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Van Bommel si candida: “Mi piacerebbe allenare il Milan”
Van Bommel si candida alla panchina futura del Milan
Milan, il sogno panchina di Van Bommel

Domani l’Italia affronterà il Belgio di Mark Van Bommel in Nations League. L’allenatore è una ex conoscenza del calcio italiano, avendo vestito la maglia del Milan, club per cui diventerebbe allenatore, come apertamente dichiarato.

Van Bommel: “Mi piacerebbe allenare il Milan”

La prima avversaria dell’Italia del “nuovo” CT Roberto Mancini sarà il Belgio, nazionale anch’essa in preda a numerosi cambiamenti: dopo il Mondiale, è andato via Rudi Garcia (ex Roma e Napoli) ed è arrivato un altro nome noto al calcio tricolore come Mark Van Bommel, ex centrocampista olandese del Milan. L’allenatore si è dichiarato totalmente favorevole a un ritorno in rossonero, ma stavolta in vesti differenti.

Ecco le sue parole a Sky Sport:

“Futuro? Mi piacerebbe allenare il Milan. Ho passato un periodo veramente bello al Milan: è stato breve, ma giocavamo davvero bene. Avevamo una rosa fantastica. Ho parlato con De Winter e Moreira di Milanello, dello stadio, del Milan. I rossoneri devono tornare a vincere: è da un paio d’anni che sono in una situazione non molto buona, ma devono tornare a vincere”.

La carriera da allenatore

La candidatura di Van Bommel è suggestiva e molto ambiziosa per una panchina come quella del Milan. Ma la domanda è: sarebbe pronto alla panchina rossonera? Il 49enne ha una buona carriera alle spalle: dopo gli inizi da vice sulle panchine di Arabia Saudita e Australia, si è seduto sulle panchine di PSV, Wolfsburg e Anversa sin qui, prima del Belgio. Ha rimediato due esoneri nelle prime due esperienze, ma con i belgi ha fatto un lavoro ottimo: in due anni una Coppa di Belgio, una Supercoppa di Belgio e un campionato di Belgio. Sicuramente memorabile.

 

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Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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