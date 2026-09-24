Van Bommel si candida: “Mi piacerebbe allenare il Milan”

Domani l’Italia affronterà il Belgio di Mark Van Bommel in Nations League. L’allenatore è una ex conoscenza del calcio italiano, avendo vestito la maglia del Milan, club per cui diventerebbe allenatore, come apertamente dichiarato.

Van Bommel: “Mi piacerebbe allenare il Milan”

La prima avversaria dell’Italia del “nuovo” CT Roberto Mancini sarà il Belgio, nazionale anch’essa in preda a numerosi cambiamenti: dopo il Mondiale, è andato via Rudi Garcia (ex Roma e Napoli) ed è arrivato un altro nome noto al calcio tricolore come Mark Van Bommel, ex centrocampista olandese del Milan. L’allenatore si è dichiarato totalmente favorevole a un ritorno in rossonero, ma stavolta in vesti differenti.

Ecco le sue parole a Sky Sport:

“Futuro? Mi piacerebbe allenare il Milan. Ho passato un periodo veramente bello al Milan: è stato breve, ma giocavamo davvero bene. Avevamo una rosa fantastica. Ho parlato con De Winter e Moreira di Milanello, dello stadio, del Milan. I rossoneri devono tornare a vincere: è da un paio d’anni che sono in una situazione non molto buona, ma devono tornare a vincere”.

La carriera da allenatore

La candidatura di Van Bommel è suggestiva e molto ambiziosa per una panchina come quella del Milan. Ma la domanda è: sarebbe pronto alla panchina rossonera? Il 49enne ha una buona carriera alle spalle: dopo gli inizi da vice sulle panchine di Arabia Saudita e Australia, si è seduto sulle panchine di PSV, Wolfsburg e Anversa sin qui, prima del Belgio. Ha rimediato due esoneri nelle prime due esperienze, ma con i belgi ha fatto un lavoro ottimo: in due anni una Coppa di Belgio, una Supercoppa di Belgio e un campionato di Belgio. Sicuramente memorabile.