Milan, Amorim apre le porte ai giovani: più spazio per Camarda, Comotto e non solo

Quattordici partite tra ottobre e dicembre costringeranno il Milan a turnover massiccio. Amorim ha già deciso: verrà garantito spazio a Comotto, Camarda e agli altri talenti della rosa.

Il calendario fittissimo: rotazioni obbligatorie per il Milan

Dall’11 ottobre al 10 dicembre il Milan giocherà ogni tre giorni senza tregua. Serie A ed Europa League si intrecciano in un tour de force che impedisce al tecnico portoghese di schierare sempre gli stessi undici. Come rivela il Corriere dello Sport, la società e l’allenatore hanno già pianificato di utilizzare i giovani della rosa per affrontare questo calendario densissimo. Non è una scelta tattica, ma una necessità logistica che trasforma i talenti rossoneri in risorse concrete.

Dodici gare di campionato e quattro di Europa League. Amorim dovrà gestire gli sforzi dei big per evitare infortuni e cali di rendimento. I giovani non sono più una riserva psicologica, ma pedine essenziali del progetto.

Comotto in mediana: la promessa che diventa realtà

A centrocampo Comotto ha davanti Rabiot, Modric e Musah. La società aveva legato il suo rinnovo contrattuale a una promessa precisa: minuti in campo e continuità. Questo calendario trasforma quella promessa in opportunità reale Comotto avrà almeno quattro o cinque occasioni per dimostrare il suo valore tra ottobre e novembre. Non saranno presenze simboliche, ma partite ufficiali dove il risultato conta. Per un giovane della sua categoria è esattamente quello che serve per crescere senza pressioni eccessive.

Camarda unico vice Ramos: occasioni d’oro per l’attaccante

Quale spazio avrà Camarda in attacco? Solo Ramos è davanti al giovane attaccante rossonero. Il portoghese non può giocare tutte le quattordici partite, e Amorim lo sa. Camarda sarà chiamato in causa quando il carico di lavoro peserà su Ramos, oppure nelle gare dove il Milan avrà margine di vittoria ampio.

Per un attaccante giovane è il contesto ideale: entra in partite dove la pressione psicologica è inferiore, ha il tempo di leggere il gioco e di trovare la sua dimensione. Due o tre gol in questa fase potrebbero cambiargli la stagione intera. Il Milan conta su di lui non come speranza futura, ma come soluzione presente.

Gli altri giovani del Milan che avranno spazio

Anche Torriani, Vladimirov, Diawara e Cisse avranno il loro spazio. Cisse ha già segnato due gol contro Torino e Juventus, partendo da titolare. Gli altri talenti rossoneri entreranno nella rotazione secondo le esigenze tattiche. Amorim non ha intenzione di scoprire i giovani per generosità, ma perché il calendario gli dà l’opportunità di ruotare calciatori.

Tra ottobre e dicembre il Milan dovrà scegliere se affidare davvero ai giovani maggiori chances. Comotto, Camarda e gli altri hanno il calendario dalla loro parte. Ora tocca a loro convertire le occasioni in prestazioni che convincano l’allenatore a tenerli in campo più a lungo.