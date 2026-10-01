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Milan, Cisse ancora decisivo: gol vittoria importantissimo con l’U21!

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Milan, Cisse ancora decisivo: gol vittoria importantissimo con l’U21!
Cisse decisivo con l'Italia u21
Cisse segna al 95' con l'Italia u21

Il gioiellino del Milan continua ad incidere, anche con la maglia azzurra: Alphadjo Cisse ha regalato una vittoria dal peso specifico enorme all’Italia Under21, segnando il gol decisivo da subentrato al 95′ contro l’Armenia.

Cisse salva l’Italia u21: decisivo al 95!

L’Italia under21 ha ancora qualche possibilità di vincere il proprio girone di qualificazione per gli Europei di categoria: la vittoria contro l’Armenia permette di giocarsi tutto all’ultima giornata durante lo scontro diretto contro la Polonia. Ma, se tutto questo è possibile, il merito è del rossonero Alphadjo Cisse: il trequartista del Milan è subentrato al 46′ e ha segnato la rete decisiva al 95′ nello 0-1 contro l’Armenia. Insomma, si continua a sognare e, ora più che mai, il classe 2006 ha dimostrato tutta la sua importanza nei momenti cruciali.

Ora, palla al centro: tutto si deciderà nei 90′ finali del girone di qualificazione. Polonia u21 a 27 punti, Italia u21 a 24 punti. Cisse è chiamato ancora una volta a trascinare Baldini.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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