Milan, Cisse ancora decisivo: gol vittoria importantissimo con l’U21!

Il gioiellino del Milan continua ad incidere, anche con la maglia azzurra: Alphadjo Cisse ha regalato una vittoria dal peso specifico enorme all’Italia Under21, segnando il gol decisivo da subentrato al 95′ contro l’Armenia.

Cisse salva l’Italia u21: decisivo al 95!

L’Italia under21 ha ancora qualche possibilità di vincere il proprio girone di qualificazione per gli Europei di categoria: la vittoria contro l’Armenia permette di giocarsi tutto all’ultima giornata durante lo scontro diretto contro la Polonia. Ma, se tutto questo è possibile, il merito è del rossonero Alphadjo Cisse: il trequartista del Milan è subentrato al 46′ e ha segnato la rete decisiva al 95′ nello 0-1 contro l’Armenia. Insomma, si continua a sognare e, ora più che mai, il classe 2006 ha dimostrato tutta la sua importanza nei momenti cruciali.

Ora, palla al centro: tutto si deciderà nei 90′ finali del girone di qualificazione. Polonia u21 a 27 punti, Italia u21 a 24 punti. Cisse è chiamato ancora una volta a trascinare Baldini.