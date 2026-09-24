Milan, derby di mercato per Paul Mendy: la punta del Cagliari è valutata 12 milioni

Il Milan è attento alle prestazioni dei nuovi giocatori in rampa di lancio del calcio italiano e, fra questi, risulta esservi anche Paul Mendy, attaccante del Cagliari reduce da ottimi prestazioni. Gli scout lo osservano, ma c’è anche concorrenza dell’Inter.

Derby di mercato per Mendy del Cagliari

Il Milan sta monitorando vari giocatori che stanno dimostrando ottime qualità in questo inizio di stagione. Uno dei club più sorprendenti è sicuramente il Cagliari: oltre al noto Alessandro Romano, ci sono tanti altri prospetti interessanti come Paul Mendy. Proprio l’attaccante classe 2006 è visionato con attenzione dagli scout rossoneri, come svelato da Ekrem Konur, Ma c’è un piccolo grande intoppo: la concorrenza dell’Inter, che è ugualmente attenta al suo percorso di crescita. Il costo del giocatore si aggira attorno ai 12 milioni di euro.

Le prestazioni del senegalese in stagione

Paul Mendy sta sorprendendo tutti e sta dimostrando, grazie anche alla grande fiducia di mister Fabio Pisacane, che il settore giovanile sardo è davvero florido e ricco di talenti. Il 19enne senegalese è l’ultima stellina emersa, capace di vincere la concorrenza nell’XI titolare contro i nuovi attaccanti Kevin Carlos e M’bala Nzola. Il risultato? 2 gol in 7 partite tra Serie A e Coppa Italia, non male per una squadra dall’atteggiamento piuttosto difensivo.