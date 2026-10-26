Milan, è emergenza infortuni: 8 indisponibili per Amorim!

Milan, ancora tanti infortuni: secondo Di Marzio sono otto gli indisponibili e il derby si avvicina. Adesso i rossoneri hanno gli uomini contato e sperano di fare risultato prima del big match contro l’Inter.

Milan infortuni: è allarme per Amorim

Per il derby ci saranno sicuramente come assenti Chukwueze, Gabbia, Saelemaekers e Terracciano, e probabilmente anche Loftus-Cheek. Per Gila, Moreira e Rabiot il club proverà il recupero, ma la situazione resta di piena emergenza in casa Milan.

Come affermato da Gianluca Di Marzio, probabilmente nessuno recupererà per la sfida con il Bologna di mercoledì 28 ottobre e non verranno presi rischi in vista del derby del 31 ottobre. Dita incrociate per Amorim, con la speranza di recuperare rinforzi per il big match di sabato sera,