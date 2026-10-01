Milan, i baby chiedono spazio: Camarda e Comotto pronti al tour de force!

Quattordici partite in sessanta giorni trasformano il Milan in laboratorio tattico. Amorim ha deciso: Comotto e Camarda entreranno nelle rotazioni già dalla ripresa contro il Sassuolo.

Comotto: la promessa che diventa realtà

Il centrocampista rossonero ha il contratto rinnovato e una garanzia precisa dalla società. Come rivela il Corriere dello Sport, il Milan gli ha promesso spazio nella mediana e ora Amorim dovrà mantenerla. Davanti a lui ci sono Rabiot, Modric e Musah, tre giocatori già utilizzati intensamente: l’allenatore portoghese non potrà farli giocare sempre titolari in questo calendario compresso. Le rotazioni diventano obbligatorie, non opzionali. Comotto rappresenta la soluzione naturale per alleggerire il carico dei titolari.

Il giovane talento ha già dimostrato di essere pronto. Non è una scommessa su promesse future, ma l’inserimento di un elemento che conosce l’ambiente e ha la fiducia della dirigenza. Il rinnovo estivo non era una formalità, ma una dichiarazione di intenti. Ora tocca a lui sfruttare questa finestra di opportunità che il calendario gli regala.

Camarda: il vice Ramos che avrà le sue chances

L’attaccante giovane rossonero occupa il ruolo di alternativa a Ramos per scelta consapevole di Amorim. Il portoghese non giocherà tutte le partite, è impossibile. Tra il 10 ottobre e il 10 dicembre il Milan affronterà il Sassuolo, poi il Salzburg in Europa League, l’Atalanta, il Bournemouth, l’Udinese, il Bologna, il Ferencváros, il Frosinone, l’Olympiacos e il Sunderland. Ogni tre giorni una partita, talvolta due competizioni nella stessa settimana.

Camarda avrà spazio concreto, non promesse. La domanda non è se giocherà, ma quando. Amorim gestirà gli impegni europei come terreno di prova per i giovani, mantenendo continuità in Serie A con i titolari. L’attaccante rossonero dovrà essere pronto a subentrare o a partire titolare, dimostrando di meritare fiducia crescente.

Camarda esulta durante una partita del Milan

Il calendario che crea opportunità per la rosa

Torriani, Vladimirov, Diawara: anche gli altri giovani entreranno nelle rotazioni secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport. Cisse ha già trovato continuità, segnando due gol contro Torino e Juventus e partendo spesso titolare. Il resto della gioventù rossonera attenderà il suo momento, che arriverà inevitabilmente con questo ritmo feroce di impegni.

Amorim non avrà scelta: ruotare significherà preservare i big e testare i giovani. Non è un lusso, ma una necessità tattica. Entro fine novembre, il Milan avrà una mappa precisa del suo presente e del suo futuro. Comotto avrà accumulato minuti significativi in mediana, Camarda avrà segnato o creato occasioni, gli altri avranno imparato cosa significa il ritmo della Serie A e dell’Europa League. Per il Milan di Amorim, il tour de force d’ottobre non è un ostacolo ma la rampa di lancio per integrare stabilmente i giovani nelle gerarchie tattiche.