Milan, la “zona Amorim” è tra il 65’ e il 75’: 11 gol su 20 arrivano in dieci minuti

C’è un momento preciso in cui il Milan di Ruben Amorim riesce a colpire con maggiore frequenza: la parte centrale del secondo tempo. I numeri evidenziano una tendenza particolare della formazione rossonera, capace di realizzare 11 dei 20 gol complessivi tra il 65’ e il 75’ minuto. Più della metà delle reti arriva dunque in una finestra temporale ristretta, un dato che racconta una caratteristica ben definita della squadra.
Milan, dopo l’ora di gioco cambia tutto
Il Milan sembra trovare maggiore incisività quando le partite entrano nella loro fase centrale della ripresa. Tra il 65’ e il 75’, i rossoneri concentrano una parte significativa della propria produzione offensiva, riuscendo a sfruttare gli spazi che si aprono con il passare dei minuti e le difficoltà degli avversari nel mantenere la stessa intensità.
La cosiddetta “zona Amorim” diventa così un elemento da tenere d’occhio anche in vista dei prossimi impegni. Non si tratta soltanto di una curiosità statistica: segnare con questa frequenza in un intervallo così breve può incidere direttamente sull’andamento delle partite, soprattutto quando gli equilibri restano in bilico fino alla ripresa.
Le sostituzioni e la capacità di incidere nella ripresa
Dietro questo dato possono esserci diversi fattori: la gestione delle energie, gli aggiustamenti tattici e l’impatto dei giocatori subentrati. La panchina può offrire nuove soluzioni offensive proprio quando gli avversari iniziano ad accusare la fatica, permettendo al Milan di aumentare la pressione e trovare maggiori opportunità per arrivare alla conclusione.
Per Amorim, questa tendenza rappresenta un aspetto positivo, ma anche uno spunto su cui lavorare. Se da una parte la squadra dimostra di saper colpire con continuità nella ripresa, dall’altra resta importante riuscire a essere pericolosa anche nelle fasi precedenti della gara. La “zona Milan” è ormai un dato significativo: la sfida sarà trasformare questa efficacia in una continuità offensiva ancora maggiore nell’arco dei novanta minuti.