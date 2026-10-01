Milan, Rabiot può rinnovare per due stagioni: l’annuncio di Bianchin

Tante voci di mercato nel corso delle varie finestre, ma la musica non cambia: Adrien Rabiot resta un pilastro del Milan, fedelissimo anche di Ruben Amorim. L’importanza del francese è nota e la società vorrebbe blindarlo con un rinnovo biennale.

Milan, Rabiot rinnova? Si pensa a un’offerta biennale

L’importanza di Adrien Rabiot per il Milan è nota: non sempre titolare in questo inizio di stagione, ma sempre importantissimo per i rossoneri e per Ruben Amorim, anche nei momenti di maggior difficoltà. E lui ha sempre risposto presente: due gol e due assist all’attivo finora. La società, dunque, sta pensando di blindarlo da sirene di mercato e presto – come svelato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport – si parlerà di un possibile rinnovo contrattuale biennale, con possibile opzione per la terza stagione.

Profilo ambito sul mercato

La volontà del Milan di blindare Rabiot conferma l’importanza del centrocampista francese per il progetto rossonero, nonostante i 31 anni di età. Il suo contratto attuale scadrà nel 2028 ma, se la trattativa per il rinnovo andasse in porto, potrebbe restare potenzialmente fino ai 36 anni (2031)! Scenario davvero assurdo, se si pensa che le voci estive lo accostavano con decisione al Napoli di Massimiliano Allegri!