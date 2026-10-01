Milan, ritorno a sorpresa in Adidas? L’indiscrezione scatena i tifosi

Adidas prepara un accordo strategico con un club italiano di primo piano a partire dal 2027 e il Milan emerge tra i candidati principali per un ritorno della partnership con i tre stripes.

Il mistero del contratto Adidas: Milan nella lista dei big

Secondo Footy Headlines, il colosso tedesco sta completando una “massiccia espansione in Europa” con una “blockbuster agreement in Italy” che entrerà in vigore nel 2027. L’identità del club rimane ancora segreta, ma la portata dell’accordo suggerisce coinvolgimento di una big della Serie A. Juventus e Roma già indossano Adidas, Inter è legata a Nike fino a scadenze lontane. Il Milan resta il candidato naturale per una possibile transizione.

Il timing coincide perfettamente con la scadenza del contratto Puma del Diavolo, fissata al 2028. Un accordo potrebbe essere annunciato nel 2027 e diventare operativo solo dopo l’esaurimento dell’attuale partnership. Questo meccanismo è già stato utilizzato in passato per transizioni di kit manufacturer.

Il passato rossonero in Adidas: ritorno di fiamma?

L’arrivo di Massimo Calvelli nel board rossonero ha riacceso le speculazioni su un cambio di fornitore tecnico. L’ex dirigente ha legami con Nike, ma la storia tra il Milan e Adidas è tutt’altro che conclusa. Questo marchio ha vestito il Diavolo in tre periodi distinti: 1978-1980, 1990-1993, e soprattutto dal 1998 al 2018, anni che coincidono con il massimo splendore internazionale della squadra.

Quella partnership ventennale rimane ancora oggi un simbolo per i tifosi rossoneri. Adidas ha abbandonato il Milan nel 2018 quando Puma ha conquistato il contratto con un progetto diverso. Nel 2022 Puma ha rinnovato con una cifra significativamente aumentata, ma la finestra del 2027-2028 apre scenari inediti nel mercato dei fornitori tecnici.

Le prossime mosse dipenderanno dalla strategia commerciale di Calvelli e dalla volontà di Adidas di chiudere il cerchio con una delle squadre più prestigiose d’Italia. Il Milan, intanto, continua a valutare tutte le opzioni sul tavolo per massimizzare i ricavi dal prossimo accordo di sponsorizzazione tecnica.