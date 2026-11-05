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Altro che turnover: IL BIG NON RIPOSA! La scelta di Amorim per il Ferencvaros

Altro che turnover: IL BIG NON RIPOSA! La scelta di Amorim per il Ferencvaros

IL MILAN NON PUÒ SBAGLIARE: AMORIM NON RISCHIA.

Il Milan scenderà in campo oggi a San Siro contro il Ferencvaros con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo del derby in risultati anche in Europa League.

 Dopo un avvio con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate, la gara con gli ungheresi non è ancora un dentro o fuori, ma un passo falso complicherebbe tantissimo il cammino verso gli ottavi.

Sette cambi rispetto al derby: Torriani per Maignan, Jashari per Modric.[[De Winter, Musah, Rabiot e Gonçalo Ramos]] [[restano i punti fermi]]

Turnover? Altroché! La trasferta di Geniva può aspettare, Amorim non rinuncia ai suoi punti di riferimento: Rabiot non riposa e torna Cissé, con De Winter, Musah e Gonçalo Ramos sempre titolari.

La posta in palio è alta: vincere l’Europa League garantirebbe la Champions 2027-28 senza dover passare dal campionato.

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