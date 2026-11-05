Altro che turnover: IL BIG NON RIPOSA! La scelta di Amorim per il Ferencvaros

IL MILAN NON PUÒ SBAGLIARE: AMORIM NON RISCHIA.
Il Milan scenderà in campo oggi a San Siro contro il Ferencvaros con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo del derby in risultati anche in Europa League.
Dopo un avvio con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate, la gara con gli ungheresi non è ancora un dentro o fuori, ma un passo falso complicherebbe tantissimo il cammino verso gli ottavi.
Turnover? Altroché! La trasferta di Geniva può aspettare, Amorim non rinuncia ai suoi punti di riferimento: Rabiot non riposa e torna Cissé, con De Winter, Musah e Gonçalo Ramos sempre titolari.
La posta in palio è alta: vincere l’Europa League garantirebbe la Champions 2027-28 senza dover passare dal campionato.