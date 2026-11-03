Cissé in Nazionale: Mancini stregato, la decisione sul rossonero!

11 partite, 7 gol, una tripletta e una doppietta: Alphadjo Cissé verso la Nazionale?
Una nuova sosta si avvicina, così come si avvicinano le nuove convocazioni del CT Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia: Francia e Belgio sul percorso degli azzurri verso il termine del girone di Nations League.
‘La Gazzetta dello Sport’ ha quindi analizzato le possibili chiamate del tecnico campione d’Europa nel 2021, con Alphadjo Cissé che figura ovviamente in lista.
Il giovane rossonero, assieme a Luca Koleosho, sarebbe stato attenzionato da Mancini per abbassare ulteriormente l’età media della sua Nazionale: la convocazione pare quasi del tutto certa.