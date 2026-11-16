In estate, Ruben Amorim, appena arrivato a Milano, aveva riposto grande fiducia in Pervis Estupiñan, bloccando anche un’operazione già avviata con l’Aston Villa.
In questa prima parte di stagione, però, le prestazioni del terzino ecuadoriano sembrano non aver convinto il tecnico rossonero, e secondo TMW, avrebbe accettato di metterlo sul mercato a gennaio.
Insieme a Jorge Mendes, quindi, il Milan starebbe valutando possibili destinazioni per il suo futuro.
Dall’Olanda un’alternativa
Per sostituirlo, il Milan avrebbe già messo gli occhi in Olanda, più precisamente al Feyenoord, dove si sta mettendo in luce negli ultimi mesi Givairo Read.
Il terzino, classe 2006, ha già messo a referto 6 assist in 12 partite in Eredivise.