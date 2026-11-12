Il futuro di Endrick continua a essere uno dei temi più interessanti in vista del mercato di gennaio. Il giovane attaccante brasiliano sta trovando pochissimo spazio al Real Madrid e potrebbe valutare una nuova esperienza per ottenere maggiore continuità. Tra i club interessati c’è anche il Milan.

A fare chiarezza sulle ultime indiscrezioni è stato Fabrizio Romano, che ha smentito le voci relative a un presunto rifiuto del giocatore nei confronti dei rossoneri. Secondo quanto riferito sul suo canale Youtube, l’entourage di Endrick ha confermato che il brasiliano non ha ancora escluso nessuna destinazione. Il Real Madrid, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo, mentre il calciatore continua a riflettere sul proprio futuro.

La concorrenza, però, non manca. Anche la Roma è fortemente interessata e nelle ultime settimane ha mantenuto contatti più frequenti con l’entourage del giocatore. Il Milan, che si era mosso tra i primi, resta comunque in corsa e potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con ROC Nation. La decisione potrebbe arrivare a dicembre.