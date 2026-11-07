Genoa-Milan: quando Giroud giocò da portiere il 7 ottobre 2023

In occasione di Genoa-Milan, il pensiero torna inevitabilmente al 7 ottobre 2023, quando Oliver Giroud si ritrovò a difendere i pali rossoneri in una delle scene più singolari degli ultimi anni.

Quella sera Maignan fu espulso e Stefano Pioli aveva già esaurito tutti i cambi a disposizione: la scelta cadde così sull’attaccante francese, che indossò i guanti e si mise tra i pali. Giroud non si limitò a occupare la porta: effettuò anche un paio di parate, contribuendo al risultato finale e scatenando l’esultanza dei compagni.

Sono trascorsi ormai più di tre anni da quella scena, rimasta impressa nella memoria dei tifosi del Milan.