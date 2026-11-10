Gonçalo Ramos fatica a segnare, ma il suo contributo al gioco del Milan non passa inosservato. Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa e Giancarlo Marocchi hanno analizzato la prestazione del centravanti portoghese, sottolineando come il numero limitato di palloni ricevuti in zona offensiva condizioni la sua capacità di incidere sul tabellino.
Secondo i giornalisti, Ramos svolge un lavoro che va ben oltre il semplice ruolo di finalizzatore.
“Fa un lavoro clamoroso, più da centrocampista che da attaccante. Fa la guerra, lotta ma non gli arrivano palloni”
Marocchi ha poi aggiunto una provocazione diretta per misurare il reale apporto del portoghese alla squadra.
“Ramos fa un lavoro sporco utilissimo, magari ci metti Malen e non fa lo stesso lavoro”
Il riferimento a Donyell Malen serve a Marocchi per evidenziare come la qualità del lavoro oscuro di Ramos non sia facilmente replicabile da altri attaccanti della rosa rossonera.