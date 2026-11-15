“Ho cambiato completamente prospettiva”: Gila da brividi

Nel format rossonero The Chamber, Mario Gila ha raccontato di essersi rivolto a uno psicologo durante un periodo difficile, imparando ad affrontare le difficoltà con maggiore serenità. Un messaggio che va oltre il campo:

“All’inizio della mia carriera in Italia ho attraversato un periodo duro e ho toccato il fondo. Grazie a uno psicologo sono riuscito a superarlo. Prima ero molto duro con me stesso, non mi concedevo di sbagliare. Se sbagliavo mi giudicavo in negativo. Ora invece sento che l’errore fa parte del mestiere, è un qualcosa che ti aiuta a migliorare, a crescere. Lo affronto con serenità. Riesco a elaborarlo molto meglio dentro di me.





Tutti possiamo sbagliare, ma alla fine ciò che conta è sapersi rialzare. Non bisogna continuare a chiedersi il perchè delle cose. Il modo in cui mi parlo e tratto credo sia fondamentale per mantenere un atteggiamento positivo”