Il Milan valuta il ritorno anticipato di Athekame dal Lione a gennaio

Il Milan starebbe considerando di interrompere il prestito di Athekame al Lione prima della scadenza naturale, riportandolo in rossonero già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il cambio in panchina potrebbe favorire il rientro dello svizzero, che in precedenza aveva convinto sotto la gestione Fonseca.

A spingere la riflessione del club sarebbero anche le assenze di Saelemaekers e Chukwueze. Per concretizzare l’operazione sarà tuttavia necessario raggiungere un accordo economico con il Lione.