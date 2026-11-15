Sostituito al 45’ della sfida contro la Turchia, Mike Maignan rischia di dover far slittare anche il rientro con il Milan, in programma domenica prossima contro il Frosinone.
L’episodio
“L’Equipe”, sul suo sito, fornisce dettagli aggiuntivi sull’accaduto e sulla situazione. Al 39’ il portiere si è scontrato con Deniz Gül, attaccante della Turchia, riportando un fastidio alla coscia.
Solo a scopo precauzionale
I medici della Franca hanno preferito non rischiare il portiere nel secondo tempo e far entrare Restes. Una sostituzione, quindi, solo a scopo precauzionale.
Il Milan, in ogni caso, al rientro in Italia terrà monitorate le condizioni dell’estremo difensore per valutare la sua presenza domenica 22 novembre contro il Frosinone.