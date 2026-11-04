Milan, è arrivato il suo momento? Amorim pronto a concedergli una chance da titolare

Il Milan si prepara alla sfida contro il Ferencváros, in programma domani sera a San Siro. Ruben Amorim, alla ricerca di tre punti fondamentali per la classifica di Europa League, starebbe valutando diverse modifiche alla formazione titolare, con l’obiettivo di concedere un turno di riposo ad alcuni dei giocatori maggiormente utilizzati nelle ultime settimane.
Tra questi potrebbe esserci Gonçalo Ramos, che ha collezionato tanto minutaggio nelle ultime uscite stagionali. Considerando anche il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, l’attaccante portoghese potrebbe iniziare dalla panchina.
Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i principali candidati a sostituire il numero 9 rossonero ci sarebbe Francesco Camarda. Il giovane talento rossonero, che finora ha trovato poco spazio in questa stagione, potrebbe avere l’opportunità di mettersi in mostra dal primo minuto.
Un’occasione che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’attaccante italiano, che nelle precedenti apparizioni non è riuscito a convincere pienamente. La fiducia dell’allenatore e il sostegno del pubblico di San Siro potrebbero rappresentare la spinta giusta per dimostrare di poter essere una risorsa importante per il Milan di Amorim anche nel corso di questa stagione, considerando i numerosi impegni