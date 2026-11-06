L’Europa League non va! Ma le avversarie del Milan non sono da sottovalutare

IL MILAN NON VA! MA LE AVVERSARIE NON SONO DA SOTTOVALUTARE.

Delle quattro squadre affrontate finora in Europa League, tre occupano attualmente le prime tre posizioni della classifica: Benfica, Bournemouth e Ferencváros, tutte a punteggio pieno.

Chiaro che questo è possibile proprio grazie anche alle vittorie ottenute contro i rossoneri, ma a prescindere è un dato che fa pensare siano squadre di valore.

Inoltre la prossima sfidante del Diavolo sarà l’Olympiacos, sesta nella maxi classifica a quota 10 punti. Per i greci 4 gol fatti e 1 subito.

Non una scusante per Amorim e la squadra che stanno offrendo prestazioni imbarazzanti (Salisburgo esclusa) e che per forza di cose sono chiamati ad invertire il trend.