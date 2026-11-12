Calciomercato del MilanDaniele Tagliaferri

Milan su Tresoldi a gennaio: il Bruges chiede 60 milioni

Il Milan segue Nicolò Tresoldi del Club Brugge per gennaio: la Gazzetta dello Sport riporta una richiesta di almeno 60 milioni, anche in virtù del contratto fino al 2029.

Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge seguito dal Milan per il mercato di gennaio

Il Milan avrebbe messo nel mirino Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, come possibile obiettivo per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club belga valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro, cifra sostenuta anche da un contratto in scadenza nel 2029.

L’investimento sarebbe condizionato, secondo la fonte, all’andamento stagionale dei rossoneri: Cardinale potrebbe decidere di procedere soltanto se il Milan risultasse ancora in corsa per un trofeo al momento della finestra invernale.

Sul piano tattico, Tresoldi potrebbe affiancare Ramos in un modulo con due punte, ma l’inserimento di un secondo centravanti penalizzerebbe uno tra Pulisic e Cissé, che nel 3-4-1-2 resterebbe fuori dall’undici titolare.

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