Non ero in condizione, normalmente svolgevo la preparazione con il mio preparatore. Mi hanno messo fuori dalla rosa e non mi permettevano di allenarmi in gruppo.

Divock Origi torna a parlare dell’esperienza al Milan.

Dal lavoro di Maldini per portarlo in rossonero alla decisione di metterlo fuori rosa, il belga ha spiegato tutto ai microfoni di Het Laatse Nieuwa.

“Maldini mi aveva voluto fortemente, credeva davvero in me. Il problema è che arrivai a Milano infortunato. Non ero in condizione, normalmente svolgevo la preparazione con il mio preparatore. Ma in quel caso non fu possibile.

Mi hanno messo fuori dalla rosa e non mi permettevano di allenarmi in gruppo. C’era la possibilità di unirmi a Milan Futuro. Alcune cose, per contratto, non posso dirle… Io semplicemente non ero d’accordo su tutto questo”.