Pellegatti: «Non sarei sorpreso se Cardinale volesse a tutti i costi Endrick del Real Madrid»

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha avanzato un’ipotesi di mercato legata al Milan per la finestra di gennaio: un possibile interesse per Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid.
Il giornalista ha precisato di non voler lanciare nomi a caso, ma ha dichiarato di non escludere che Gerry Cardinale, dopo aver ceduto Camarda in prestito, possa puntare con decisione sul giovane attaccante dei Blancos.
“Non voglio fare nomi buttati lì a caso ma non sarei sorpreso se Gerry Cardinale, dopo aver mandato Camarda in prestito, volesse a tutti i costi Endrick del Real Madrid. È il grande sogno del momento nonostante si tratti di un’operazione dai costi molto elevati”
Pellegatti ha comunque sottolineato la complessità economica dell’operazione, definendola dai costi molto elevati.