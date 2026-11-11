Pulisic indispensabile per il Milan: con lui titolare numeri incredibili

Con Pulisic titolare il Milan non ha mai perso in Serie A: quattro reti e un assist in undici presenze ufficiali.

Pulisic e il Milan: tre gol nelle ultime quattro di campionato

L’attaccante ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, uno in più rispetto alle precedenti 25. Non segnava in campionato per due gare consecutive dal novembre-dicembre 2025. Tra le reti recenti quelle contro Inter e Genoa.

Il rendimento della squadra accompagna quello del giocatore. Il Milan ha raggiunto 24 punti nelle prime 11 giornate, il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti). Nelle tre stagioni precedenti non aveva mai superato i 22 punti nello stesso arco di gare. Nelle prime sei trasferte ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi, restando imbattuto per la quarta volta in sette stagioni di Serie A.

Il cambio di rendimento è arrivato con Ruben Amorim. Con Allegri Pulisic agiva più spalle alla porta, mentre ora punta la porta. Il prossimo banco di prova per Pulisic sarà confermare i gol nelle gare successive, con il Milan chiamato a mantenere il ritmo delle prime undici giornate.