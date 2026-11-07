Ramos, i numeri preoccupano: ha un dato in comune con... Bremer

Da inizio stagione Gonçalo Ramos fatica a lasciare il segno. Secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante occupa la 16ª posizione per tiri tentati (25), la 15ª per conclusioni nello specchio (10) e la 50ª per gol attesi ogni 90 minuti (0,20), un valore che lo appaia a Gleison Bremer, difensore della Juventus.
Il confronto con Bremer sintetizza la difficoltà del momento: un centravanti che produce la stessa pericolosità attesa di un centrale difensivo è un segnale statistico che difficilmente può essere ignorato nella valutazione della sua stagione.