Igli Tare ha ripercorso la sua esperienza da direttore sportivo del Milan in un’intervista rilasciata a Sky Sport Unplugged, toccando due episodi che hanno segnato il suo passaggio in rossonero: la decisione di puntare su Massimiliano Allegri e una sconfitta casalinga contro il Cagliari che definisce la peggiore della sua carriera.

Sul fronte tecnico, Tare ha spiegato il ragionamento che portò alla scelta dell’allenatore:

“Quando sono arrivato al Milan l’unica cosa che mi hanno chiesto era di portare un allenatore italiano. Allegri portava tanta esperienza, all’epoca pensai fosse la persona giusta per arrivare subito in Champions”

Il criterio principale era quindi la capacità di garantire un ritorno rapido in Champions League, e Allegri fu ritenuto il profilo più adatto a soddisfarlo.

Ancora più netto il ricordo legato alla sconfitta interna per 2-1 contro il Cagliari, descritta con parole che non lasciano spazio a interpretazioni:

“Perdere con il Cagliari 2-1, in quel modo come l’abbiamo persa… penso sia stata la più brutta partita della mia vita. Non mi scorderò mai la sensazione e il dispiacere che ho sentito per i tifosi allo stadio quella sera”

Tare ha anche accennato a un episodio successivo alla trattativa per Jashari: a operazione conclusa avrebbe ricevuto una telefonata da Cardinale, che gli avrebbe detto di poterlo contattare per qualsiasi cosa, ma — stando alle sue parole — questo non si sarebbe poi concretizzato.