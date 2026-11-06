Tornano i titolari contro il Genoa: la probabile formazione di Amorim

Rialzare la testa subito
Dopo la rovinosa sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros, il Milan vuole rialzare subito la testa in campionato contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Spazio ai titolarissimi
Nel match delle 15:00 di domenica pomeriggio, Ruben Amorim dovrebbe affidarsi ai suoi migliori uomini.
Confermata, quindi, la rosa che ha superato l’Inter nel derby di settimana scorsa: un 4-3-3 sulla carta, che in campo dovrebbe trasformarsi nel solito 4-4-1-1.
Questa la formazione completa:
4-3-3: Maignan; Gila, Pavlovic, De Winter, Diawara; Rabiot, Modric, Musah; Pulisic, Ramos, Moreira