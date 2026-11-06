Tresoldi e il Milan: il tentativo sfumato e l’interesse per gennaio

Il Milan segue con attenzione Tresoldi, monitorandone sia le prestazioni sia la sostenibilità economica dell’operazione. A riferirlo è il giornalista di mercato Matteo Moretto, che ha ricostruito anche un precedente concreto tra il club rossonero e il giocatore.

Secondo Moretto, qualche anno fa il Milan aveva raggiunto un accordo per Tresoldi, ma le firme non arrivarono mai, facendo saltare l’affare. Il giornalista ha aggiunto che Tresoldi si è dichiarato tifoso del Milan. Ora, con la finestra di gennaio alle porte, resta da vedere se si presenterà l’occasione per un nuovo tentativo.