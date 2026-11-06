Tresoldi e il Milan: il tentativo sfumato e l’interesse per gennaio

Il Milan segue con attenzione Tresoldi, monitorandone sia le prestazioni sia la sostenibilità economica dell’operazione. A riferirlo è il giornalista di mercato Matteo Moretto, che ha ricostruito anche un precedente concreto tra il club rossonero e il giocatore.
Secondo Moretto, qualche anno fa il Milan aveva raggiunto un accordo per Tresoldi, ma le firme non arrivarono mai, facendo saltare l’affare. Il giornalista ha aggiunto che Tresoldi si è dichiarato tifoso del Milan. Ora, con la finestra di gennaio alle porte, resta da vedere se si presenterà l’occasione per un nuovo tentativo.
“Qualche anno fa il Milan aveva chiuso per Tresoldi, poi non sono arrivate le firme. Vedremo se a gennaio ci sarà la possibilità di riprovarci”