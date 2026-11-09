Nel 2021, Tresoldi era arrivato a Milanello con l’intenzione di firmare con il Milan: secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, si trattava di un’operazione considerata chiusa.
“Mancavano solo le firme e, alla fine, Tresoldi non firmò quel giorno. Tornò in Germania ma poi il Milan non ha più definito l’operazione. Vedremo se in futuro potrà tornare di moda per i rossoneri”
Moretto non ha specificato le ragioni per cui la firma non arrivò in quella giornata né i motivi per cui il club rossonero non riprese successivamente i contatti per chiudere il trasferimento.