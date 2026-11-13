Calciomercato del MilanFrancesco Fildi

Milan – van Dijk, l’ultim’ora fa sognare i tifosi: spunta anche il possibile indizio

La Gazzetta dello Sport collega l'eventuale interesse rossonero alla qualificazione in Champions League. Van Dijk è in scadenza di contratto con il Liverpool.

Virgil van Dijk, difensore olandese del Liverpool, possibile obiettivo di mercato del Milan a parametro zero

Virgil van Dijk non ha escluso la possibilità di lasciare il Liverpool a giugno, quando scadrà il suo contratto. Il difensore olandese ha dichiarato che, in assenza di un rinnovo, cercherà una nuova destinazione.

Rinnovo? Se arriva, bene. Se non arriverà, andrò altrove.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stimano da tempo il centrale olandese. Il Milan potrebbe provare a ingaggiarlo a parametro zero, in particolare qualora il club si qualificasse alla Champions League.

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