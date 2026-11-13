Milan – van Dijk, l’ultim’ora fa sognare i tifosi: spunta anche il possibile indizio

Virgil van Dijk non ha escluso la possibilità di lasciare il Liverpool a giugno, quando scadrà il suo contratto. Il difensore olandese ha dichiarato che, in assenza di un rinnovo, cercherà una nuova destinazione.
Rinnovo? Se arriva, bene. Se non arriverà, andrò altrove.
Secondo la Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stimano da tempo il centrale olandese. Il Milan potrebbe provare a ingaggiarlo a parametro zero, in particolare qualora il club si qualificasse alla Champions League.