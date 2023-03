Milan, ancora viva la pista Zaniolo: quanto chiede il Galatasaray

Rafael Leao, volente o nolente, resta la punta di diamante della squadra allenata da Stefano Pioli. Il rinnovo di contratto sta limitando la stagione di quello che lo scorso anno è stato l’mvp della Serie A e trascinatore del Milan verso uno scudetto che mancava da anni nella bacheca rossonera.

Il portoghese non segna in campionato dal 14 gennaio e per l’ambiente Milan è fondamentale vedere di nuovo il Leao dello scorso anno per poter confermare un piazzamento in zona Champions a fine campionato e per continuare il cammino europeo che vedrà i rossoneri scontrarsi contro il Napoli delle meraviglie di Spalletti.

Riusciranno Maldini e Massara a rinnovare il contratto del portoghese in scadenza nel 2024? Oppure dovranno ripiegare su un nuovo profilo in grado di non far rimpiangere Leao?

Zaniolo osservato in caso di addio di Leao

Calciomercato Milan Zaniolo Leao

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il duo di dirigenti starebbe facendo di tutto per accontentare le pretese dell’attaccante portoghese, con i rossoneri che sono arrivati a offrire 6,5 milioni più 1,2 di bonus facilmente raggiungibili.

Il team di Leao però non cede e pretende 7,5 milioni fissi, senza dimenticare la vicenda Sporting, per cui il Milan insieme al Lille dovrà restituire 19 milioni al club portoghese. Date queste difficili premesse, non è scontato che Leao rinnovi il contratto con il Milan.

In caso di cessione nella prossima sessione di calciomercato, uno dei profili osservati da Maldini e Massara è quello di Nicolò Zaniolo, il quale sta trovando continuità al Galatasaray. il giocatore era già stato cercato a gennaio e sarebbe un obiettivo della società di Cardinale a prescindere dalla situazione Leao.

La clausola dell’attaccante italiano è di 35 milioni, ma la società turca potrebbe accettare una cifra leggermente più bassa che si aggira tra i 25 e i 30 milioni, con Pioli che avrebbe così un giocatore dinamico da poter schierare sia a destra che a sinistra, in caso di cessione di Leao. La società rossonera inizia a muoversi già per la prossima stagione.