43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Negli scorsi giorni, il padre aveva parlato addirittura di “trattativa in fase avanzata” col Milan, ma l’agente di Mohamed Elneny frena le voci. Christian Emile, infatti, ha affermato al Daily Mail che al momento non c’è nulla di concreto: “I rumors sono un piacere perché spiegano che Mohamed sta facendo bene ma sta pensando solo a far bene al Besiktas nel suo periodo in prestito“.