Primavera TIM Cup, clamorosa eliminazione dell’Inter. Il Frosinone vince in rimonta

Dopo le partite di ieri, tra cui la vittoria del Milan ai rigori contro il Torino, anche quest’oggi si stanno giocando delle gare di Ottavi di Finale di Primavera TIM Cup. Desta clamore la sconfitta dell’Inter, che perde in casa contro il Frosinone, formazione che milita in Primavera 2. I ragazzi di Madonna passano in vantaggio con Mulattieri, ma poi subiscono la rimonta con la doppietta di Vitalucci.

Accedono ai Quarti anche Atalanta, Verona, Roma e Fiorentina, mentre si sta disputando Juventus-Bologna.