SM – Brescia-Milan: la probabile formazione dei rossoneri

Sarà dunque Brescia-Milan l’anticipo che questa sera, aprirà la ventunesima giornata di Serie A. Pioli recupera Musacchio e Calhanoglu ma dovrà fare a meno di Paquetà, sul mercato da tempo e alle prese con dei problemi extra calcistici, che lo hanno portato ad auto escludersi dai convocati.

Milan che dunque schiererà Donnnarumma tra i pali; sugli esterni confermati Conti ed Hernandez mentre, al fianco di Romagnoli dovrebbe esserci nuovamente Kjaer, tallonato comunque da Musacchio. A centrocampo Pioli riserva il solito dubbio: Krunic o Kessié per affiancare Bennacer nel tandem in mediana. Confermato Castillejo a destra, mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Calhanoglu, ma attenzione anche alla candidatura di Rebic: in quest’ultimo caso, il croato potrebbe affiancare Ibrahimovic in avanti, mentre Leao andrebbe ad occupare la corsia mancina. Al momento, però, sembra più probabile la prima ipotesi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.