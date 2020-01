GazSport – Paquetà e gli attacchi di panico, situazione difficilissima per il brasiliano

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore, al Milan è scoppiato il caso di Lucas Paquetà, che ieri ha chiesto a Pioli di non essere convocato per la trasferta di Brescia in quanto poco sereno.

PAQUETÀ ATTACCO DI PANICO

Ed alla base di tutto questo malessere ci sarebbe un’attacco di panico. Paquetà non è tranquillo mentalmente, l’ultimo periodo è stato complicato e gli ha creato grande ansia, tanto da avere anche una crisi di panico domenica scorsa dopo il match contro l’Udinese. Probabilmente, cambiare aria sarebbe una soluziona adatta a tutti.

PAQUETÀ MERCATO MILAN

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega nei giorni scorsi il suo agente è stato a Casa Milan, ma per ora non ci sono offerte concrete per Lucas. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un interesse del PSG, però Leonardo, che un anno fa lo aveva portato a Milano, non ha mai affondato il colpo. Le voci su Roma e Juventus (scambio con Bernardeschi) non trovano conferme, mentre in Brasile dicono che il giocatore voglia tornare a casa per ritrovarsi. Alla chiusura del mercato invernale manca ormai davvero poco e quindi trovare una soluzione che vada bene anche al Milan, che non intende svenderlo e fare una minusvalenza, non sarà affatto semplice.