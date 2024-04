Milan, forfait Juve: salta il match

Un ex rossonero, ora alla corte di Allegri, in dubbio per la sfida con il suo passato, difficilmente sarà del match

La stagione del Milan si avvia lentamente alla conclusione, dopo l’eliminazione dall’Europa League anche l’ultimo obiettivo stagionale è svanito e gli uomini di Pioli dovranno cercare di chiudere l’annata onorando nel migliore dei modi il campionato.

I rossoneri sono chiamati ad un moto d’orgoglio nella prossima sfida, un match storico del nostro calcio e capace di regalare partite entrate nell’immaginario collettivo. Il Milan sarà ospite, sabato alle ore 18:00, della Juventus di Massimiliano Allegri.

Il Milan arriverà alla sfida di sabato privo di alcuni uomini fondamentali della rosa di Pioli: il capitano, Davide Calabria e il vicecapitano Theo Hernandez saranno infatti squalificati in vista del prossimo match dopo i cartellini rossi rimediati nel derby di lunedì sera che ha decretato la vittoria matematica dello scudetto per l’Inter.

Oltre i due espulsi mancherà anche Tomori, squalificato anch’egli in un Milan che si presenta con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato, considerando anche Kjaer e Kalulu fermi ai box

La Juventus invece, oltre al lungodegente Kean, dovrà fare a meno di un ex del match: il terzino Mattia De Sciglio.

Juventus, De Sciglio salta il Milan

Secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di SkySport, il terzino potrebbe non essere a disposizione di Allegri per la sfida di sabato pomeriggio.

De Sciglio era rientrato a marzo dopo quasi un anno di stop, dovuto alla rottura del legamento crociato anteriore rimediata nel finale della scorsa stagione contro il Lecce.

Il tecnico aveva deciso di mandarlo in campo da titolare nella sfida contro la Lazio del 30 marzo, suscitando lo stupore dei tifosi e degli addetti ai lavori. 45 minuti in stagione prima di raccogliere quattro panchine consecutive.

Alla vigilia della sfida contro la Lazio di Coppa Italia una sindrome influenzale l’aveva tenuto ai box e sembrerebbe essere questa la ragione del suo probabile forfait anche contro il Milan, il suo passato.

De Sciglio è infatti cresciuto nel settore giovanile rossonero prima di debuttare anche in prima squadra, si pensava a lui come il capitan futuro dei rossoneri.

Sei stagioni al Milan non del tutto convincenti, complici anche diversi infortuni e una pressione non facile da reggere, per lui si aprirono le porte della Juventus proprio grazie a Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha lanciato tra i professionisti e che lo ha voluto con se in bianconero.