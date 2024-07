Guai in vista per il Milan: l’operazione si complica

La trattativa per l’esperto giocatore si mette in salita: un top club europeo insidia il Milan nell’operazione.

Dopo aver archiviato la pratica Alvaro Morata, il Milan ha dato inizio alla caccia per consegnare a mister Paulo Fonseca il segno vice dell’attaccante spagnolo. In questo periodo di calciomercato, le scelte della società rossonera sono ricadute principalmente su Niclas Fullkrug. L’esperto calciatore del Borussia Dortmund rappresenta un’opportunità per il club lombardo, seppur la carta d’identità del tedesco dice classe 1993.

Il Milan avrebbe messo il nome di Niclas Fullkrug in cima alle preferenze per migliore il reparto d’attacco. Tuttavia, la società rossonera non è l’unica ad aver fatto un pensiero per il centravanti tedesco. Ultimamente, sul calciatore del Borussia Dortmund si sarebbe fatto avanti un altro top club europeo. Si tratta dell’Atletico Madrid, società pronta ad insidiare il Milan nella trattativa.

L’Atletico Madrid irrompe nella corsa per Fullkrug

L’Atletico Madrid sarebbe pronto a fare sul serio per Niclas Fullkrug, con l’intenzione di complicare i piani di mercato del Milan. Dopo Morata, i Colchoneros si sarebbero messi subito alla ricerca di un nuovo centravanti, mettendo il profilo del tedesco nel proprio mirino.

Stando ai rumors di mercato derivanti dalla Spagna, l’Atletico Madrid preferirebbe dare precedenza a profili come Kolo Muani o Dovbyk. Tuttavia, secondo la ‘BILD’, il Cholo Simeone gradirebbe un attaccante di maggior esperienza. Per questo, l’attenzione dell’Atletico Madrid sarebbe principalmente ricaduta su Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è in uscita dal Borussia Dortmund, che chiede 15 milioni di euro.

Al momento, però, il Milan sarebbe in leggero vantaggio rispetto all’Atletico, anche perché i rossoneri godono di una base d’accordo con l’entourage di Fullkrug. Tuttavia, le cose a stretto giro potrebbero cambiare. Stando al noto quotidiano tedesco, gli spagnoli sarebbero pronti a farsi largo, superando di gran lunga l’offerta economica del Milan.

L’Atletico Madrid, di fatto, sembra essere disposto ad investire ben 30 milioni di euro per strappare Niclas Fullkrug alla concorrenza rossonera. Somma che farebbe decisamente fuori il Milan, dato che il club lombardo non avrebbe alcuna intenzione di prendere parte ad un’asta per un calciatore 31enne. La società rossonera, infatti; non vorrebbe andare oltre i 15 milioni richiesti dal Borussia Dortmund.

Per questo motivo, il Milan continua a mantenere vive altre piste. Una di queste porta ad Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea. Resta in piedi anche un’altra ipotesi che porta a Tammy Abraham della Roma. Il club rossonero sta facendo le sue valutazioni del caso, in attesa di capire che sviluppi prenderà la trattativa per Niclas Fullkrug.