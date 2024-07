Addio Psg e clamoroso trasferimento: Donnarumma cambia squadra

Donnarumma può lasciare il Paris Saint-Germain dopo tre anni: colloqui in corso per un trasferimento clamoroso, ribaltone improvviso

Sono stati anni di importante crescita per Donnarumma, passato a parametro zero al PSG nell’estate del 2021 dopo la fine del contratto con il Milan.

Un trasferimento che ancora fa discutere i tifosi, che lo hanno accolto con grande astio in questa stagione a San Siro nel confronto ai gironi di Champions League.

Il portiere italiano però ha sempre mostrato grande maturità in merito alla questione, e oggi a 25 anni è diventato ormai anche un leader.

Al recente Europeo con l’Italia è stato decisamente il migliore, in campo e fuori: è stato l’unico a chiedere scusa ai tifosi italiani dopo l’eliminazione e le pessime prestazioni offerte. Si è preso lui la responsabilità, nonostante sia stato il migliore in assoluto (e che ha salvato Spalletti più volte anche durante il girone).

Insomma, ormai Donnarumma è una certezza e questa sua crescita non è passata inosservata nemmeno fra le big d’Europa. Ce n’è una che, secondo Sky Sport, starebbe pensando a lui per un clamoroso trasferimento.

Donnarumma cambia squadra, incredibile ribaltone

Dopo tre stagioni con la maglia dei parigini, Donnarumma potrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato. Il suo rapporto con Luis Enrique non è mai decollato del tutto, anche per una questione di gioco: lo spagnolo chiede di più in fase di impostazione al suo portiere, ma forse questo non è uno dei punti di forza dell’ex portiere rossonero.

Pare non essere dello stesso avviso Pep Guardiola: stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e confermate poi anche da Sky Sport, il Manchester City starebbe pensando a lui per sostituire Ederson, sempre più vicino ad un passaggio in Arabia Saudita.

Non si parla di cifre né di offerte, solo di un interessamento dei Citizens per l’italiano. Ulteriori dettagli potrebbero venir fuori solo nelle prossime ore, qualora dovesse verificarsi un’accelerata da parte degli inglesi. Al momento è solo una richiesta di informazioni e poco altro.

Un trasferimento che, tra l’altro, potrebbe avere anche altri risolti e che vedrebbe coinvolto proprio il Milan. Senza Donnarumma, infatti, il Psg andrebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere. E ad oggi Mike Maignan rappresenta una ghiotta occasione: non c’è una trattativa col Milan per il rinnovo e il suo stipendio è molto basso (inferiore ai 3 milioni).

I rossoneri potrebbero dire sì ad offerte superiori ai 60 milioni. Nessuna trattativa al momento, nemmeno un sondaggio, ma questa è una possibilità che non possiamo escludere.