Milan, no allo scambio: proposta rifiutata

Niente da fare: respinta la proposta dei rossoneri. No allo scambio, l’affare si fa solo con soldi cash. Tutti i dettagli

Continuano le manovre del Milan sul calciomercato. Dopo Alvaro Morata, ufficializzato a metà della scorsa settimana, i rossoneri sono alla ricerca di almeno altri due rinforzi: un difensore centrale e un centrocampista.

Per Pavlovic e Fofana, che sono i due obiettivi primari, è una settimana molto importante: i rossoneri vorrebbero provare a chiudere almeno uno dei due, ma per farlo c’è bisogno di aumentare le offerte e avvicinarsi alle richieste dei rispettivi club.

Al momento sono queste le priorità del club di via Aldo Rossi, che sa bene di dover completare la rosa con due profili come quelli scelti. Nel frattempo però Ibrahimovic e Moncada continuano a tenere accesi i fari anche su un altro calciatore.

Che non è un’urgenza ma piace moltissimo alla dirigenza e ha le caratteristiche giuste per il calcio di Fonseca. Un’opportunità di mercato che potrebbe scaldarsi in qualsiasi momento.

L’affare si fa senza contropartite: il Milan deve fare la giusta offerta

Un po’ a sorpresa, il Milan ha messo nel mirino anche Lazar Samardzic. Come detto non è una priorità, e soprattutto non può essere un’alternativa a Fofana perché hanno qualità completamente diverse.

In quella posizione però, cioè la trequarti, c’è troppo traffico, ed è per questo che la trattativa può aprirsi concretamente solo in caso di uscita di uno fra Daniel Maldini e Saelemaekers.

I dirigenti rossoneri però stanno continuando a parlare con l’Udinese e con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, nei dialoghi con i friulani è già emerso un particolare molto importante: i bianconeri hanno già rifiutato la proposta dell’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare la cifra d’acquisto.

Si era parlato molto di Pobega, profilo che piace molto a Udine. Niente da fare, però: per prendere Samardzic ci vuole solo la giusta offerta cash, che dovrebbe aggirarsi fra i 15 e i 20 milioni.

Una cifra sicuramente alla portata e che aumenterebbe di gran lunga il livello di qualità della trequarti. Il serbo è stato vicinissimo al Milan anche in passato, ancor prima di venire a giocare in Italia.

Aveva visitato Milanello e, con la famiglia, aveva parlato con Paolo Maldini. Alla fine però scelse di restare in patria per non allontanarsi da casa. L’anno scorso è stato ad un passo dall’Inter, trattativa poi tramontata a causa delle divergenze col padre.