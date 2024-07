L’eventuale arrivo di Pavlovic potrebbe spingere un difensore rossonero a mettere fine alla sua avventura al Milan.

Dopo aver sbrogliato la questione attaccante, garantendosi le prestazioni di Alvaro Morata, il Milan avrebbe intensificato i contatti con il Salisburgo per mettere le mani su Stahinja Pavlovic. Il club rossonero sta lavorando assiduamente sul mercato per cercare di regalare quanto prima un nuovo difensore a mister Paulo Fonseca, che prende il nome proprio del possente centrale serbo.

Novità importanti potrebbero arrivare nel corso di questa settimana. Il Milan è ben disposto a muovere dei passi decisivi per mettere a segno l’acquisto di Stahinja Pavlovic. Potrebbe essere proprio il granitico centrale serbo il secondo rinforzo di questa sessione di mercato per mister Fonseca.

Pavlovic si avvicina al Milan: il suo arrivo può mettere alla porta un rossonero.

Dopo aver raggiunto l’intesa con l’entourage del calciatore, il Milan si appresta a concretizzare anche la trattativa imbastita con il Salisburgo. Per il calciatore serbo sarebbe pronto un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro a stagione. Mentre per convincere la società austriaca a cedere, il club lombardo avrebbe in serbo una proposta da 18 milioni. Il Salisburgo, però, ne vorrebbe circa 25 per il cartellino del proprio calciatore. Nonostante la piccola distanza, l’affare potrebbe comunque verso la fumata bianca. Il Milan sarebbe disposto ad avvicinarsi anche a quota 20 milioni per strappare l’accordo.

Il possibile arrivo di Stahinja Pavlovic è visto con grande enfasi da dirigenza e tifosi, anche se questo potrebbe costare il sacrifico di un centrale rossonero. Con l’approdo del difensore serbo, un calciatore del Milan potrebbe ritrovarsi con le valigie in mano. Ad essere incerto è il futuro di Malick Thiaw.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore tedesco presto potrebbe finire nella lista di sbarco del club rossonero e l’eventuale arrivo di Pavlovic lo spingerebbe ancor di più verso il mercato in uscita. Per ora, c’è un club in particolare che avrebbe manifestato un discreto interesse verso Malick Thiaw. Il calciatore del Milan sarebbe seguito con verve dal Newcastle United. I Magpies starebbe studiato l’offerta da presentare al club di Serie A per avviare una trattativa vera e propria.

Sempre per quanto riguarda il fronte uscite, è ormai imminente il passaggio di Luka Romero all’Alaves, oltre alla cessione di Simic all’Anderlecht. Dopo l’esperienza di sei mesi all’Almeria, il calciatore argentino farà ritorno in Liga nuovamente con la formula del prestito. In uscita, secondo ‘Tuttosport’, ci sarebbero anche Bennacer, Adli e Pobega. Le loro permetterebbero al Milan di fare spazio a Fofana e Samardzic.