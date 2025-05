Milan-Monza, il gesto di Reijnders a fine partita: messaggio chiaro?

Al termine dell’ultima gara di campionato tra Milan e Monza, Reijnders è stato protagonista di un gesto a fine partita: il messaggio sembra essere chiaro.

Milan-Monza è stata l’ultima gara della stagione 2024/2025 per i due club, una gara in cui a tutti gli effetti non si decideva nulla: i rossoneri sono ufficialmente fuori da qualsisia competizione europea per la prossima stagione, mentre il club monzese è retrocesso in Serie B già da qualche giornata. La sfida si è giocata ieri sera ed è terminata 2 a 0 a favore del Milan, grazie ai gol di Gabbia e Joao Felix. Vittoria che non ha cancellato il clima teso a San Siro, con la Curva Sud che ha lasciato lo stadio al 15′ minuto, dopo una dura contestazione, che è partita qualche ora prima davanti alla sede del club rossonero.

Milan, aria di addio per Reijnders? Il gesto a fine partita

Come dicevamo poco fa, il risultato di Milan-Monza non è bastato a cancellare le contestazioni dei tifosi rossoneri, arrivate a seguito di una stagione alquanto deludente e fallimentare, come confermato anche da Moncada al termine della finale di Coppa Italia.

Al termine del match, c’è stato un momento particolare sul prato di San Siro, con protagonista Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che sembra essere destinato a lasciare il Milan nella sessione estiva di mercato. Il Manchester City, infatti, sta facendo pressing per portarlo in Premier League e ha già pronta una ricca offerta per il club rossonero.

Il centrocampista rossonero, dopo il triplice fischio di Milan-Monza, è stato ripreso da alcuni telefonini mentre faceva il giro completo dello stadio con il figlioletto sulle spalle. Questo in totale autonomia, quando tutta la squadra era già rientrata negli spogliatoi. Gesto che annuncia un imminente addio del calciatore olandese, con l’ultima partita giocata a San Siro? Per scoprirlo si dovranno seguire nelle prossime settimane gli sviluppi, certo è che dietro ad una gesto simile un motivo c’è.