Mercato Milan, l’interesse è confermato: osservatori in missione

L’interesse nei confronti di un calciatore è confermato da parte del club rossonero: osservatori in missione già questa sera.

Stagione fallimentare: così è stata nominata dagli stessi rappresentati del club la stagione del Milan, dopo che la squadra rossonera ha subito un cambiamento in panchina tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, è stata eliminata ai play-off di Champions League, non ha vinto la finale di Coppa Italia contro il Bologna ed inoltre non è riuscita a qualificarsi a nessuna competizione europea per la prossima stagione. L’unica nota positiva può essere la vittoria della Supercoppa, vittoria che è troppo poco per un club come quello del Milan. I tifosi rossoneri lo sanno benissimo e in questa stagione si sono uniti più volte per manifestare il proprio dissenso nei confronti di una società pressoché assente, fuori dalle dinamiche calcistiche. Furlani, Ibrahimovic, Moncada, Cardinale e Scaroni: tutti colpevoli di questo vero e proprio disastro.

Mercato Milan, comincia la rivoluzione: il primo obiettivo a centrocampo

Nella prossima sessione estiva di mercato in casa rossonera ci sarà una vera e propria rivoluzione, a partire dall’allenatore; a seguire, ci saranno molte partenze con conseguenti arrivi di nuovi giocatori. Uno degli obiettivi della dirigenza rossonera è Nicolussi-Caviglia, centrocampista del Venezia ed ex Juventus, classe 2000.

È lui l’indiziato numero uno per sostituire l’eventuale partenza di Reijnders: il centrocampista del Venezia ha quasi scavalcato Ricci negli obiettivi di mercato, anche se il centrocampista del Torino rimane una pista aperta. Hans Nicolussi Caviglia piace tanto al Milan, tanto che l’interesse è confermato tramite un indizio: secondo quanto riferito dal noto giornalista esperto di mercato, Daniele Longo, tramite il proprio profilo X, questa sera allo stadio Penzo, dove si giocherà Venezia-Juventus, saranno presenti degli osservatori del Milan per monitorare il centrocampista del club lagunare.

Milan, Nicolussi Caviglia al posto di Reijnders: è questo il primo “affare”

Nicolussi Caviglia è uno dei calciatori che in questa stagione si è maggiormente contraddistinto all’interno della rosa del Venezia, seppure la squadra rischia la retrocessione in Serie B. Passato la scorsa estate dalla Juventus al Venezia, il club bianconero si è pentito di aver venduto un giovane promettente. Ora il centrocampista piace tanto al Milan, che lo valuta come primo sostituto di Reijnders: l’olandese infatti è destinato a volare in Premier, dove c’è il City che lo attende.