“Tutto ha un limite”: Curva Sud, la risposta a Scaroni

La Curva Sud del Milan ha comunicato il proprio sconforto nei confronti di alcune dichiarazioni del presidente Scaroni.

Sono giorni decisamente caldi per l’ambiente Milan. Il clima sulla sponda rossonera di Milano sta cambiando, con la temperatura del termometro emotivo dei tifosi del Diavolo che sta salendo vertiginosamente alla stelle. Tutto è da ricondurre alla stagione priva di emozioni positive della squadra di Pioli: fuori dalla lotta Scudetto, fuori dalla Coppa Italia, fuori dall’Europa League con la Roma e sconfitta in entrambi i derby.

L’escalation è poi nata a seguito della doppia debacle contro i giallorossi, sublimata nel clima del derby Scudetto vinto dall’Inter. Poi il tutto si è riversato verso gli ambienti della squadra e della dirigenza del Milan.

In particolare sono state alcune parole del presidente Scaroni a far infuriare la parte più estrema dei tifosi rossoneri. Infatti gli ultras del Milan non le hanno mandate a dire al presidente del Diavolo, soprattutto per le dichiarazioni che ha rilasciato dopo la sconfitta nel Derby della Madonnina.

Scaroni ha parlato di derby, di Pioli, della stagione e di Maldini, facendo infuriare una parte della Curva Sud di San Siro. Curva Sud che ha quindi esternato il proprio pensiero tramite una storia su Instagram, una storia con il sapore del comunicato.

Milan, la Curva Sud risponde a Scaroni

In particolare la Curva Sud, tramite il gruppo dei Banditi, ha comunicato il proprio sconforto verso il finale di stagione rossonero, attaccando il presidente Scaroni. L’oggetto del contendere sarebbero le dichiarazioni del presidente del Milan dopo il derby perso contro l’Inter. Infatti Scaroni aveva detto: “Una serata pesante e difficile. Abbiamo perso troppe partite consecutive contro i nerazzurri, ci piacerebbe vincere ogni tanto“. Quel “ci piacerebbe“, ripreso dalla Sud, non è andato giù agli ultras rossoneri. Così come non è andato giù il diverbio a distanza con Paolo Maldini, figura inattaccabile per il tifo del Diavolo.

Nel comunicato della Sud si legge: “Caro signor Scaroni prima di parlare pensa e pesa di più le tue parole. Che tutto ha un limite. E in ultimo non sei nella posizione di dire cosa ti piacerebbe, ma in quella di cosa c’è da fare”. Attacco che testimonia il momento di difficoltà vissuto dalla dirigenza del Milan, intenta nel programmare il post Pioli.

Chiaramente un clima caldo era preventivabile, considerando come sta volgendo al termine questa stagione del Milan. Tuttavia le parole di Scaroni hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco, rendendo queste ultime settimane dell’annata rossonera un possibile inferno.