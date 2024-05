“La pizza…”: Pioli-Napoli, il riferimento in conferenza fa sorridere i tifosi

Un siparietto divertente tra il giornalista e Pioli fa sorridere i tifosi. In conferenza stampa la domanda apre ad uno scenario.

Il Milan domani sera alle ore 18:00 affronterà il Genoa in casa. Sarà una gara non facile dato che il Genoa di Gilardino sta mostrando buone carte in questa stagione nonostante la classifica non sorridi troppo al grifone. Ci tiene invece alla classifica il Diavolo. Vincere in queste ultime quattro partite infatti è prioritario per mantenere saldo il secondo posto a discapito della Juve, ma non solo.

Difatti nella lista degli obiettivi stagionali, ora, c’è sicuramente anche quello della partecipazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Come detto anche in conferenza stampa alla vigilia del match Pioli e i suoi ragazzi ora pensano solo al presente e alla partita di domani, è difficile però per il tecnico scappare alle insidiose domande dei giornalisti in sala stampa. Una in particolare lascia perplessa la sala in un primo momento, ma il significato era ben preciso e il tecnico emiliano ha risposto a tono e come argomento principale c’è il Napoli.

Pioli e un probabile futuro verso Napoli

In conferenza stampa un siparietto tra un giornalista e Stefano Pioli, con Napoli come argomento centrale, ha destato curiosità, la risposta del mister però è stata eloquente.

Si è tenuta pochi minuti fa la conferenza stampa di mister Pioli alla vigilia di Milan Genoa con il tecnico che ha risposto ai quesiti dei giornalisti in merito al momento del Milan e alla partita che domani i rossoneri dovranno giocare.

Tanti argomenti ma molte domande erano rivolte al futuro del tecnico rossonero e alle voci di mercato insistenti. Una in particolare è stata molto curiosa con un giornalista che ha domandato al tecnico se gli piacesse la pizza – con riferimento al Napoli – e la risposta di Pioli è stata questa:

A me piacciono i cappelletti in brodo, perché son di Parma. Faccio i complimenti a Pecchia per la promozione, lui può stare tranquillo. Nessun pensiero (riferendosi al Napoli), penso solo a domani. Poi a fine stagione incontrerò la società e vedremo.

Così l’attuale tecnico rossonero svia le domande dei giornalisti congratulandosi anche con il Parma per la promozione in Serie A. Come ammesso anche da lui, però, per adesso non si pensa al futuro ma solo al finale di stagione rossonero dove il Milan dovrà centrare ancora degli obiettivi cercando di vincere le ultime gare a disposizione.