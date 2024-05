Milan, clamoroso ribaltone Pioli: l’annuncio ufficiale

Futuro incerto per Pioli al Milan: il tecnico potrebbe rimanere un altro anno sulla panchina rossonera. La voce arriva direttamente dalla dirigenza rossonera.

Tra le tante panchine che rischiano di saltare in Serie A per la prossima stagione, spicca quella di Stefano Pioli al Milan. L’allenatore rossonero, pur avendo trainato i suoi raggiungendo la qualificazione alla prossima Champions League con diverse giornate d’anticipo e tenendosi stretto il secondo posto in classifica, non farebbe parte del futuro del club.

Fino a questo momento, infatti, l’addio di Pioli è sembrato più vicino che mai. Tanti sono i nomi papabili per la panchina rossonera, tra i quali spicca quello di Antonio Conte che sarebbe forse il più adatto a sposare il progetto.

Non solo, il Diavolo sembrerebbe avere altre idee, in primis Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille. Una recente dichiarazione da parte dello staff dirigenziale rossonero ha lasciato intendere, però, che l’addio di Pioli non sia affatto scontato, e che il tecnico possa restare ancora a Milano per un’altra stagione.

Massaro:”Pioli? Lo dite voi che è finita, ha ancora un altro anno di contratto”

Pioli out o Pioli in, questo è il dilemma. Il club rossonero non è del tutto convinto nel lasciar andar via Pioli, che ha ancora un altro anno di contratto. Nonostante molte voci di mercato diano per scontata la sua imminente partenza da Milano, sembra però che il divorzio dal Diavolo possa non esserci, almeno per quest’anno.

Le parole provengono direttamente da parte di un dirigente rossonero, Massaro, che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, avrebbe aperto notevolmente alla possibilità di vedere ancora Pioli alla guida del Milan. Queste le parole di Massaro a Premio Gentleman: “Pioli? Lo dite voi che la sua avventura al Milan è finita. Il mister ha ancora un anno di contratto. L’area tecnica sta ragionando per capire se andare avanti con Pioli o se dev’esserci un cambio. Pioli ha fatto 5 anni incredibili”.

Doccia fredda dunque per i tifosi rossoneri, che da tempo auspicano l’inizio di un nuovo ciclo con un nuovo mister al timone della barca rossonera.

Il Milan non sembra così disposto a lasciar andare Pioli, che ha guidato la squadra a risultati importanti, inclusa la conquista del tanto atteso scudetto nella stagione 2021-2022. Sarebbe dunque saggia la scelta di optare per un cambio allenatore, oppure sarebbe più opportuno proseguire con Pioli per un altro anno?

La scelta di confermare o meno l’attuale allenatore sarà cruciale per definire le ambizioni e gli obiettivi del club per il prossimo futuro. I tifosi rossoneri restano in attesa di sviluppi. Il contributo di Pioli è stato ampiamente riconosciuto, ma ora il Milan deve decidere se proseguire con lui alla guida o intraprendere una nuova direzione.