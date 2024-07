Il Milan è pronto a concretizzare l’operazione: Giorgio Furlani lo vuole regalare a mister Fonseca.

Dopo essersi assicurato le prestazioni di Alvaro Morata, il Milan è al lavoro per mettere a segno l’operazione legata al difensore. Il club rossonero è in cerca del giusto profilo per rendere ancor più solida la propria difesa, affidando a mister Paulo Fonseca un centrale di garanzia e caratura europea. Nell’ultimo periodo, le scelte della società lombarda sono ricadute su un calciatore in particolare, un nome che Giorgio Furlani starebbe cercando con insistenza di portare in maglia rossonera.

Il Milan da diverso tempo ha messo gli occhi su un difensore in particolare, si tratta di Strahinja Pavlovic. Il granitico difensore del Salisburgo ha suscitato un certo interesse nei confronti della società di Serie A, tanto dal spingere il team di mercato rossonero a muovere dei passi concreti per avviare una trattativa. L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, e la sua squadra dirigenziale è all’opera per trovare un punto d’incontro con la compagine austriaca. L’accordo potrebbe arrivare a stretto giro attraverso la prima offerta ufficiale del Milan

Il Milan tenta il colpo in difesa: rossoneri all’assalto per Pavlovic

Il Milan si appresta a muovere dei passi decisi o meglio ufficiali per cercare di portare il possente Strahinja Pavlovic all’ombra della Madonnina. Il club rossonero vede nel centrale serbo classe 2001 il rinforzo ideale per irrobustire il proprio reparto arretrato.

Nel corso dell’ultima stagione, il club rossonero si è mostrato molto fragile nelle retrovie e la dirigenza crede che Strahinja Pavlovic potrebbe colmare questa lacuna tutt’altro che indifferente. La società lombarda è pronta a farsi avanti in modo concreto per il centrale, valutato dal Salisburgo intorno ai 25 milioni di euro.

Il club rossonero, di fatto, starebbe preparando la prima offerta ufficiale per cercare di convincere il Salisburgo. Al Milan mancherebbe solo il sì da parte della società austriaca, dato che con il calciatore serbo sarebbe già stata trovata una base di accordo sull’ingaggio. La compagine di Serie A a stretto giro dovrebbe far arrivare al Salisburgo una proposta economica ufficiale intorno ai 18 milioni di euro.

Il Milan, però, si vede costretto ad affrettare i tempi. Secondo quanto raccolto dal giornalista Matteo Moretto, su Strahinja Pavlovic avrebbe raccolto informazioni anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Questo non sarebbe l’unico profilo che rossoneri e Colchoneros condividono in questa finestra di calciomercato.

La compagine spagnola avrebbe messo nel mirino ad un’altro obiettivo del Milan, si tratta di Niclas Füllkrug. L’Atletico starebbe pesando all’esperto centravanti per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Alvaro Morata. Il Borussia Dortmund è aperto alla cessione e chiede circa 15 milioni di euro per l’attaccante.