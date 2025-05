Milan, Tare vuole Milinkovic: 2 colpi a centrocampo

Il Milan pensa al futuro ed è pronto a chiudere con Igli Tare: i rossoneri poi penseranno al calciomercato, attenzione al colpo Milinkovic

La svolta per il direttore sportivo è finalmente arrivata dopo settimane di attesa e continue giravolte tra diversi profili di primo piano, da Paratici a D’Amico, passando per Sartori. Alla fine, il nome giusto è quello di Igli Tare, per cui il Milan ha accelerato e che dovrebbe chiudere nei prossimi giorni con i rossoneri, firmando un contratto di tre anni.

Da lì inizieranno una serie di colloqui e arriveranno altre scelte pesanti, in primis quella del nuovo allenatore. Anche per quanto riguarda la rosa, si attendono molti cambiamenti, soprattutto a centrocampo, che è parso in molti occasioni il reparto più debole della squadra. E Tare ha già un grande sogno in quella zona di campo.

Tare ha il sogno Milinkovic per il centrocampo del Milan

È chiaro che il nuovo direttore sportivo cercherà di portare avanti diverse trattative importanti e metterà la sua mano sul percorso della squadra. Un nome che ha fatto le fortune di Tare alla Lazio è quello di Milinkovic, uno dei colpi decisivi per il percorso dei biancocelesti nelle passate stagioni.

Il serbo poi ha fatto una scelta di campo e di vita, lasciando i biancocelesti per trasferirsi in Arabia Saudita e in particolare all’Al Hilal. Il sogno di Tare è presentarsi ai tifosi del Milan alla sua prima sessione di mercato con un colpo sensazionale come quello di Milinkovic.

La mezzala piace molto al ds, che lo conosce bene, ma i problemi non mancano. Innanzitutto, quelli legati ai costi: il club arabo l’ha pagato 40 milioni di euro, ma soprattutto percepisce un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione che sarebbe insostenibile per il Milan. Per questo, le possibilità restano basse, ma non mancano le alternative.

Il Milan ha bisogno di due nuovi centrocampisti

È chiaro che, se dovesse partire anche Reijnders – finito nel mirino del Manchester City -, il Milan avrebbe bisogno di ben due colpi a centrocampo. Il primo nome nel mirino resta quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino che viene corteggiato da più di un anno dai rossoneri.

Attenzione anche a Frendrup, che ha avuto una grande crescita al Genoa e che potrebbe completare il pacchetto di mediani a disposizione del nuovo allenatore.