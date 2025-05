Il Barcellona vuole Leao: scambio con un attaccante

Rafael Leao resta un nome molto chiacchierato per il calciomercato del Milan: attenzione allo scambio per un attaccante

Tutti in discussione e nessuna certezza. Al Milan c’è aria di grande rivoluzione dopo una stagione deludente in cui i rossoneri sono addirittura finiti fuori dalle coppe europee. Le riflessioni sono in corso e partono dalla dirigenza, passano dall’allenatore e arrivano alle valutazioni sull’attuale rosa.

Sono i giorni di Igli Tare, che firmerà un contratto di tre anni come nuovo direttore sportivo, e in molti vorrebbero già sapere quali saranno le mosse dell’ex Lazio, a partire dalla decisione per la panchina. Da quello dipenderà anche il destino di Rafael Leao, uno dei big più in vista in casa Milan, nonostante le tante critiche ricevute nelle ultime stagioni.

Sirene spagnole per Leao: come stanno le cose

La posizione di tutti i big del Milan resta in bilico. Per quanto riguarda Pulisic, Maignan e Theo Hernandez, si attendono novità relative i loro rinnovi di contratto, altrimenti potrebbero dire addio tra pochi mesi. Il futuro di Rafael Leao è decisamente più saldo, visto che il portoghese è legato al suo attuale club fino a giugno 2028 e il Milan non sembra volersi separare dall’ala portoghese.

Allo stesso tempo, è uno dei calciatori per cui ci sono più interessamenti in ballo dall’estero. Il ‘Corriere dello Sport’ ha riportato diversi segnali arrivati dall’Arabia Saudita, che potrebbero tradursi in vere e proprie offerte indecenti. Allo stesso tempo, il calciatore sembra piuttosto insensibile a questa possibilità.

Intanto, aumentano i rumors dalla Spagna sulla volontà di Barcellona e Atletico Madrid di arrivare all’ala, nonostante non sembri particolarmente adatto al gioco di Simeone. I blaugrana sembrano un’opzione ben più credibile, soprattutto agli occhi del ragazzo, che ha come idolo Ronaldinho.

Nuovo scambio tra Milan e Barcellona

Strappare Leao al Milan resta parecchio difficile, ma per convincere i rossoneri, il Barcellona potrebbe tentare di impostare uno scambio molto interessante per tutte le parti in causa. I campioni di Spagna, anche per liberare uno spazio in fascia, potrebbero inserire Fermin Lopez nella trattativa per Leao.

L’esterno, che può giocare anche da trequartista, ha una valutazione sui 40 milioni di euro, per cui servirebbe anche un conguaglio economico in favore dei rossoneri. Le possibilità che l’operazione decolli restano comunque piuttosto basse, visto anche il legame che Leao sente con il Milan.